Малком рассказал, как он повлиял на переход игрока сборной Бразилии в «Зенит»

Игрок петербургского «Зенита» Малком рассказал, как он повлиял на переход Клаудиньо в клуб с берегов Невы, передает сайт клуба.

«Говорили о возможном переходе в Японии. Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться — мы все будем тебе помогать!» — сказал Малком.

В составе своего предыдущего клуба — «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел 117 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 22 голевых передачи. В составе олимпийской сборной Бразилии он сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее петербургский «Зенит» подписал пятилетний контракт с 24-летним атакующим полузащитником Клаудиньо. Срок соглашения с хавбеком рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, сумма трансфера составит €15 млн.