Российский комментатор выругался матом в эфире во время матча

Комментатор матча второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) эмоционально отреагировал на эпизод, который произошел в матче «Чита» — «Балтика-БФУ».

Футболисты читинского клуба два раза в одной атаке попали в перекладину.

«Доронин забегает. Ну давай! Навес в штрафную, Нестеров, удар, перекладина. Твою мать! Да, гол. Был гол, да. Это Анциферов. Засчитывает арбитр этот мяч», — прокричал комментатор.

В турнирной таблице ФНЛ-2 «Балтика-БФУ» располагается на седьмом строчке, имея в активе четыре балла, «Чита» занимает десятую строчку, набрав два очка.

Ранее полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отреагировал на третий пропущенный мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Нидерландов.

24-летний футболист громко выругался матом после того, как ворота Георгия Бущана на 85-й минуте поразил Дензел Гюмфрис.

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.