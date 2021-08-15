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Экс-футболист «Анжи»: Россия скоро опустится до уровня Финляндии и Казахстана

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Экс-футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал вылет казанского «Рубина» и «Сочи» из еврокубков, передает «Евро-Футбол».

«О конкуренции с европейскими футбольными лигами второго эшелона речи уже не идет. Мы упали на уровень третьего эшелона, где пытаемся как-то соперничать с командами из Польши, Сербии, Хорватии. А если продолжим такими темпами, то скоро опустимся на уровень команд Финляндии и Казахстана», — сказал Лахиялов.

Напомним, «Рубин» уступил в третьем раунде Лиги конференций польскому «Ракуву», а «Сочи» не смог пройти сербский «Партизан».

Петербургский «Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а столичные «Спартак» и «Локомотив» примут участие в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее экс-глава московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал вылет казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.

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Футбол. Лига конференций УЕФА
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