Президент Руанды подверг критике «Арсенал»

Президент Руанды Поль Кагаме раскритиковал лондонский «Арсенал» за поражение в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда».

«Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно строить с одной целью — побеждать, побеждать, побеждать. Так что когда мы проигрываем… это не должно быть ожидаемо. Все мы знаем, на чьи плечи ложится самая тяжелая ноша. Надеюсь, они тоже знают и принимают это», — написал Кагаме в Twitter.

Напомним, «Арсенал» уступил со счетом 0:2. В составе победителей отличились Серхи Канос и Кристиан Нергор.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «канониры» заняли восьмое место, набрав 61 очко. В следующем матче лондонцы сыграют с против «Челси». Встреча начнется 22 августа в 18:30 по московскому времени.

Ранее в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» со счетом 5:1.

Полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал четыре результативные передачи, что является рекордом для игроков «красных дьяволов» в АПЛ.