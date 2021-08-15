Игрок сборной России подписал контракт с девятикратным чемпионом Германии

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги «Нюрнберг», передает сайт команды.

Сроки соглашения с 31-летним футболистом не уточняются.

Рауш находился без клуба с декабря 2020 года, когда закончился его контакт с бело-голубыми. За столичную команду он провел 48 матчей и оформил за это время на свой лицевой счет два забитых мяча. Также защитник выступал за «Ганновер 96», «Штуттгарт», «Дармштадт» и «Кельн». На счету Рауша девять матчей за национальную команду России.

«Нюрнберг» является девятикратным чемпионом Германии. Последнее чемпионство он взял в сезоне-1967/68. В 2007 году клуб выиграл Кубок Германии.

Ранее нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд опубликовал пост в Instagram. Норвежский футболист позирует с кружкой, на которой изображен дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

«Моя любимая кружка», – написал спортсмен, отдельно выложив фотографию кружки с изображением Хасбика.