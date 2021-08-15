Российский теннисист Медведев вышел в финал «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Торонто одолел американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 56 минут. Медведев сделал 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнта. На счету американца четыре подачи навылет и одна двойная ошибка.

В финале Медведев встретится с американским теннисистом Райлли Опелкой, который ранее победил грека Стефаноса Циципаса. Встреча пройдет 15 августа.

Ранее Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто обыграл Хуберта Хуркача – 2:6, 7:6, 7:6.

Россиянин занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема теннисист дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Теннис.ATP. Торонто

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:2

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.