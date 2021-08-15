Игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о проблемах с алкоголем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о своем трудном периоде в карьере, когда для успокоения ему приходилось выпивать алкоголь. Напомним, футболист потерял место в составе и был отправлен в аренду в «Вест Хэм».

«Определенно. У нас были времена в плохие периоды, когда я начинал пить по ночам, и это был не я. Мой отец никогда не пил. Моя мама никогда не пила. Я так много накапливал в своей голове, что прибег к выпивке, чтобы попытаться облегчить боль. Игра проходила мимо меня. Мне казалось, что меня там нет. Я скрывал вещи и никому не рассказывал о том, что происходило», — приводит слова Лингарда Daily Mail.

Лингард заявил, что в определенный момент он задумался о переезде из Англии в Китай или Саудовскую Аравию, чтобы сосредоточиться на футболе, оставаясь в тени.

«Мой брат смотрел на меня и думал: «Это не мой брат». Я никогда не был большим пьяницей, но прибегал к этому для собственного спокойствия. Когда я наконец открылся и начал разговаривать с семьей, это действительно помогло. Я в долгу перед ними», — добавил Лингард.

Ранее главный тренер сборной Англии дал совет Лингарду.