Путин поприветствовал участников матча в память об Ахмате Кадырове

Президент Российской федерации Владимир Путин участников матча между «Легендами хоккея» и «Ахматом» (9:8), приуроченного к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики. Ахмата-Хаджи Кадырова. Путин считает, что благодаря мужеству и любви к родной земле Кадырова была принята Конституция Чеченской Республики, а также взят курс на восстановление правопорядка в республике.

«Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке, в своих делах и начинаниях опираются на его богатейшее идейное, духовное наследие, и потому юбилей Ахмата-Хаджи Кадырова широко отмечается в республике и в России в целом.

К этому значимому событию приурочено большое количество патриотических, общественных, культурных, спортивных мероприятий, особое место в которых занимает, без сомнения, ваш хоккейный матч», – написано на сайте Кремля.

В матче принимали участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, а также Александр Овечкин.

Напомним, Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос о том, может ли она не соглашаться с Владимиром Путиным.