Винер-Усманова: Аверина и Ашрам должны были стоять на пьедестале, но в другом порядке

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам, о том, что россияне не умеют достойно проигрывать. Винер-Усманова заявила, что израильтянки проигрывали российским гимнасткам пять лет подряд. Наставница российской команды вспомнила, что у Линой Ашрам не было ни одной золотой медали, кроме как на чемпионате Европы в 2020 году, когда отсутствовали российские спортсменки. В присутствии россиянок израильтянки никогда не побеждали.

«В многоборье, в олимпийской дисциплине у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду. То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, — я очень рада за нее. Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов.

Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-экспресс».

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Линой Ашрам отреагировала на критику, которая обрушилась на нее после Игр-2020 в Токио.