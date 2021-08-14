Комментатор «Матч ТВ» назвал провокацией баннер фанатов «Спартака» против Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на баннер фанатов «Спартака» с критикой Александра Соболева, который они вывесили на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

«Позорный баннер. Это некрасиво со стороны болельщиков «Спартака». Да, у него не идет игра, но Соболев — это не Левандовски и не Бензема. Его нельзя обвинить в том, что он не бьется за команду. Это какая-то провокация», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — гласила надпись на полотне.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный мяч забил Роман Зобнин. Он отличился на 27 минуте.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают седьмое место, набрав шесть очков. Уральцы располагаются на 15 строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре красно-белые сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 по московскому времени.