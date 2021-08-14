Российский призер Олимпиады завершил карьеру в 24 года

Российский пловец Антон Чупков завершил спортивную карьеру в 24 года, передает ТАСС.

«На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно», — заявил тренер спортсмена Александр Немтырев.

Чупков является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом. На Играх 2020 года он занял на этой дистанции четвертое место.

Стоит отметить, что Чупков — мировой рекордсмен на дистанции 200 метров брассом с результатом две минуты 6,12 секунды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Чупков намекнул о завершении карьеры.