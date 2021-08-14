Тимановская: ситуация показывает, что происходит с белорусами, у которых есть свое мнение

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская высказалась о скандале на Олимпиаде в Токио с ее участием. На Играх Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

«Возможно, в таком эмоциональном состоянии критиковать руководство в инстаграме было не самым разумным решением. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, дискредитация на государственном телевидении – в чем смысл? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда не случился бы. Но это показывает, что происходит с людьми, у которых есть собственное мнение», — приводит слова Тимановской Zeit Online.

Также спортсменка рассказала, что она никогда не имела никакого отношения к политике.

«Я даже никогда не принимала активного участия в демонстрациях, не подписывала письма против Лукашенко и не просила кого-либо выступать против государства. Я только высказывалась против насилия со стороны полиции. А теперь еще и внезапный международный скандал. Но я не знакома с политикой. Я просто хочу продолжать свою спортивную карьеру», – сказала Тимановская.

Ранее руководитель портала Tribuna.com Максим Березинский рассказал, повиляла ли ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх — 2020 в Токио на решение признать портал экстремистским.