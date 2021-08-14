Украинский борец Беленюк назвал Скабееву «несущим чушь пропагандистом»

Украинский депутат и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк ответил российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая ранее высказалась о танце спортсмена после победы на Олимпийских играх.

«Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в «москальскую присядку». Так что на родине могут возникнуть вопросики», – ранее говорила Скабеева.

Беленюк отреагировал на высказывание Скабеевой.

«Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Она – пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», – приводит слова Беленюка «Обозреватель».

Напомним, спортсмен ранее сообщил о расистских оскорблениях в свой адрес, которые от услышал. Темнокожий спортсмен пожаловался, что неизвестные люди в центре Киева подошли к нему и стали выкрикивать «обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!»».

Ранее Беленюк дал показания в полиции после расистского скандала.