Чемпион ОИ из Украины Беленюк дал показания в полиции после расистского скандала

Украинский депутат и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк дал показания по поводу инцидента, произошедшего с ним в центре Киева в пятницу. Напомним, спортсмен ранее сообщил о расистских оскорблениях в свой адрес. Темнокожий борец пожаловался, что неизвестные люди в центре Киева подошли к нему и стали выкрикивать «обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!»».

Беленюк поблагодарил всех, кто поддерживает его. Спортсмен заявил, что с ним все хорошо и он хочет отдохнуть.Также борец выразил благодарность министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию.

«Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути», — написал Беленюк в Facebook.

Ранее тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич прокомментировал оскорбления в адрес Беленюка.