Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»

Новоиспеченный форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал в заявку команды на матч второго тура Лиги 1 со «Страсбуром».

Также участие в матче не примут Неймар, Маркиньос, Паредес, Верратти, Доннарумма и Ди Мария. Кроме того, в заявку не попал травмированный защитник Серхио Рамос.

Матч «ПСЖ» – «Страсбур» состоится в субботу, 14 августа. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из-за неоптимальной формы дебют аргентинца состоится не раньше 29 августа.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.