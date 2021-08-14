Семье агента игрока сборной Бельгии угрожают фанаты «Интера»

Агент форварда Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло заявил, что он и его семья подвергались угрозам со стороны части фанатов после перехода своего клиента из «Интера» в «Челси».

«Я всегда принимал и буду продолжать принимать конструктивную критику: она является частью игры. А вот что мы абсолютно не намерены терпеть, так это ложь, инсинуации, оскорбления и угрозы, которые мы получаем, помимо прочего, в отношении моей семьи и моих дочерей. Они намного превышают пределы порядочности и терпимости.

Хотите верьте, хотите нет, но привязанность болельщиков и особая связь с Миланом заставили Ромелу очень долго думать о переходе. Но затем, когда он принял решение, он был в нем убежден и тверд. Экономический аспект присутствовал, но это не главный фактор, определивший наш выбор», — цитирует агента Goal.

Лукаку уже выступал за «Челси», перейдя из «Андерлехта» накануне старта сезона-2011/12. В составе лондонского клуба нападающий провел 15 матчей во всех турнирах и отличился результативной передачей. Для получения постоянной игровой практики бельгиец решил покинуть «Стэмфорд Бридж» и 10 августа 2012 года Лукаку отправился в аренду в клуб «Вест Бромвич Альбион», в котором он провел сезон 2012/13.

В прошлом сезоне Лукаку стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии и выиграл Серию А вместе с «Интером».

Ранее бывший тренер сборной России Георгий Ярцев сравнил экс-форварда Дмитрия Булыкина с такими нападающими, как Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку и Артем Дзюба.