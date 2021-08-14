Глава закрытого белорусского сайта: адекватные люди не начнут читать «Советскую Белоруссию»

Руководитель портала Tribuna.com Максим Березинский рассказал, в каких условиях приходится работать СМИ в Белоруссии.

«Обстановка сложная. Либо пытаются закрыть медиа, либо арестовать журналистов, либо забрать технику. Соответственно, те, кто хотят продолжать работать и у кого есть такая возможность, пытаются выехать за границу и работать оттуда. Судя по тому, что мы уже второй сайт, который признан экстремистским, — а дело по порталу Tut.by лежит в суде, в течение нескольких недель будет рассмотрено, и этот сайт тоже могут признать экстремистским, — наверное, это все будет раскручиваться.

Потому что сейчас главный фактор, который сдерживает другие медиа, — то, что они не могут ссылаться на СМИ, которые получили такой статус. Мы, например, уже можем цитировать NEXTA и другие Telegram-каналы, признанные экстремистскими, потому что мы теперь и сами такие. Сосуд переворачивается с ног на голову, а по факту все остается, как было. Адекватные люди же не начнут читать провластные медиа — «Советскую Белоруссию», например. Потому что там информация подается в искаженном виде», — сказал глава портала «Газете.Ru».

Ранее Максим Березинский рассказал, почему портал Tribuna.com признали экстремистским в Белоруссии.