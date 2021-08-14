Футболист сменил игровой номер для привлечения внимания к проблеме изменения климата

Хавбек итальянской «Сампдории» и сборной Норвегии Мортен Торсби сменил игровой номер для привлечения внимания к экологической ситуации в мире.

25-летний норвежец сменил номер с 18-го на 2-й, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Номер отсылает к Парижскому соглашению, целью которого, среди прочего, является удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия.

«У нас огромный экологический кризис, и я играю в футбол. В этом нет смысла. Я поговорил с родителями, и мы пришли к выводу, что я хочу использовать жизнь, чтобы бороться за то, что важно», – приводит слова полузащитника ESPN.

Также футболист добавил, самое лучшее, что он может сделать – это стать как можно лучше в футболе и продолжать говорить об этих важных вопросах.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по теннису в мужском одиночном разряде и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о зарплате нападающего Александра Соболева по новому контракту с красно-белыми.