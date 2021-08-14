Теннисист Медведев вышел в полуфинал «Мастерса»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто обыграл Хуберта Хуркача – 2:6, 7:6, 7:6. Россиянин взял у поляка реванш за пятисетовое поражение в 1/8 финала «Уимблдона».

Медведев впервые с итогового турнира-2019 провел решающий тай-брейк. Выиграл он его впервые с Майами-2019.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между американцем Джоном Изнером и французом Гаэлем Монфисом.

Россиянин занимает второе место в мировом рейтинге и является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема теннисист дважды доходил до финала - на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Хуркач находится на 13-й строчке рейтинга ATP и является обладателем трех титулов под эгидой организации. В 2021 году поляк дошел до полуфинала Уимблдона, по ходу турнира обыграв Медведева со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Турнир в Торонто относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Среди россиян «Мастерс» в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 15 августа.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка, мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете в виде американского флага.