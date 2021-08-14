Российская спортсменка пришла с флагом США на встречу к мэру

Легкоатлетка, мастер спорта России Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым в браслете в виде американского флага, сообщают «Челнинские известия».

Султанова-Жданова носит звание почетного гражданина Набережных Челнов, однако сейчас живет во Флориде.

Как отмечает издание, на встрече с главой города Султанова-Жданова рассказала о желании развивать легкую атлетику и интерес к спорту у подрастающего поколения на малой родине. «Хотелось бы попросить Вас расширить в музее спортивный сектор, с учетом выступлений наших челнинских спортсменов он заслуживает более широкого масштаба и внимания», – считает Фирая Султанова-Жданова.

Ранее сообщалось, что всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне оценили выступление отечественных атлетов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.