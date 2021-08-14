Экс-жена футболиста сборной России о бывшем супруге: веду борьбу с трусом и подлецом

Екатерина Кейру, бывшая жена защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, рассказала о продолжающемся судебном разбирательстве с экс-супругом.

«Я делала все, чтобы сохранять максимальный нейтралитет и не опускаться до публичных оскорблений, но сейчас мне кажется очевидным: я веду борьбу с трусом и подлецом, и все его действия на протяжении 2,5 лет это только подтверждают.

Потому что нельзя иначе назвать человека, который сбежал с деньгами и имуществом, прячется все это время от общества, а единственное, что он успевает делать, – это низкими и хитрыми методами чинить препятствия на моем пути, чтобы правосудие в нашем деле не наступило.

Он сдался еще за год до начала всей этой безумной истории в моей жизни, когда тихо прятал деньги, переписывал имущество на свою мать и клялся мне в любви, улыбаясь в лицо.

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Все, что делает этот слабый и мелкий человек – это пытается обокрасть свою жену, почувствовать себя мужчиной и самоутвердиться за мой счет, хотя обещал оберегать и защищать», — написала девушка в Instagram.

Новосельцев и Кейру познакомились на Универсиаде в Китае в 2011 году, но встречаться начали только через три года. В 2015 году Новосельцев, тогда выступавший за «Ростов», сделал предложение своей возлюбленной на стадионе сразу после окончания матча против «Торпедо» под овации зрителей. Свадьба состоялась в октябре 2015 года.

В 2019-м выяснилось, что Кейру беременна, а ее супруг ушел из семьи. В апреле экс-баскетболистка обвинила Новосельцева в том, что футболист долго не выходил с ней на связь (Екатерина в этот момент была в положении) и параллельно переписал общую недвижимость на свою мать. После этого между бывшими возлюбленными начались судебные разбирательства.

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