Президент клуба «Легион-Динамо» оценил шансы Хабиба выйти на поле в Кубке России

Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о возможном подписании контракта с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает «Матч ТВ».

«Мы пока ничего не комментируем. До 7 сентября будет ясно, когда заканчивается наше трансферное окно, но подвижки в этом вопросе очень существенные есть. Появление Хабиба в Кубке России? Это будет наш главный мотивационный козырь. Мы ему сказали, что сделали всё, что он от нас просил, мы привезли в Дагестан команду ФНЛ и команду РПЛ», — сказал Лахиялов.

Напомним, Нурмагомедов в октябре 2020 года победил американца Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC и объявил о завершении бойцовской карьеры, за время которой одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее «Легион-Динамо» из Махачкалы намекнул на подписание контракта с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.