Траньков — о транс-персонах в фигурном катании: ничего страшного не случится

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном участии транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию.

«Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте. Поэтому если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты», — передает слова Транькова ТАСС.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для транс-персон в фигурном катании.

Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном участии транс-персон в соревнованиях по фигурному катанию.