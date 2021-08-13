Победители Олимпиады из Москвы получат по 4 млн рублей по решению Собянина

Победители Олимпийских игр в Токио из Москвы получат по 4 млн рублей по решению мэра столицы Сергея Собянина.

«Вся страна как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду, ведь москвичи собрали почти 40 процентов медалей. Это просто здорово. Классный результат, спасибо им огромное», — передает слова Собянина сайт мэра Москвы.

Также отмечается, что серебряные медалисты получат 2,5 млн рублей, бронзовые — по 1,7 млн рублей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио.