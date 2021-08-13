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Ташуев о краснодарском дерби в Кубке России: у меня даже озноб немножко по телу прошел

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РИА Новости

Тренер футбольного клуба «Чайка» Сергей Ташуев высказался об итогах жеребьевки элитного раунда Кубка России.

Напомним, «Чайка» сыграет с «Ростовом» и московским «Торпедо».

«Жеребьевка была слепая, поэтому могло по-разному быть, группы различные получились, но футбол, в любом случае, один. Что касается нашей, пятой группы, то она интересная. Здесь «Торпедо» — лидер ФНЛ, это раз. Хотя в прошлом году мы с ними играли и обыграли их 2:1 в Москве. Но они сейчас усилились. С Сашей Бородюком, их тренером, я близко знаком. Тренировали его вместе с Александром Тархановым в Самаре. Близко общались и общаемся с Бородюком. Будет интересно и встретиться, и пообщаться. И на сборах наши команды были вместе в Бронницах, тренировались на отдельных полях.

Ну а «Ростов» — понятно, что это Южное дерби. Этот ажиотаж будет подогреваться, и игра будет интересная. Непонятно пока, где она будет проходить. Понятно, что «Чайка» сегодня команда третьего июля... Мы это так называем. Дата, когда нас понизили хорошую команду, которую мы собрали для борьбы за выход в Премьер-лигу, в классе до ФНЛ-2. Мы собрали очень хороших ребята, поставили игру достаточно быстро... Что ж, мы собрали новых ребят, новую команду, и уже есть первые успехи. Попали в элитный раунд Кубка.

У нас много болельщиков, будем играть для них. Так совпало, что нам достался лидер ФНЛ «Торпедо» и «Ростов» из РПЛ. Это плюс для нашей команды. У меня есть опыт побед командами второй лиги над клубами элиты. «Черноморец» Олега Долматого в 90-х годах обыгрывал в Кубке командой из маленького поселка. Там потом было небольшое сумасшествие, порадовал людей. Так что будем стараться доказывать, показывать хороший футбол и попробовать обыграть «Ростов» и «Торпедо», — сказал Ташуев «Газете.Ru».

Также Ташуев высказался о противостоянии в Кубке между «Краснодаром» и «Кубанью», которые он также тренировал.

«Когда увидел первую группу, у меня даже озноб немножко по телу прошел. Во-первых, для меня город Краснодар вошел в историю. За один год у меня получилось команду, которая вылетала из ФНЛ, поднять и вывести в Премьер-лигу. «Кубань» тогда впервые в истории обыграла «Спартак». Буду с интересом наблюдать за противостоянием с «Краснодаром», тем более «Кубанью» руководят те же люди, что и в РПЛ. Это важное противостояние, особенно для болельщиков «Кубани». Уверен, ее стадион скоро снова будет заполняться, по 40 тысяч будет ходить на трибуны», — добавил Ташуев.

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Футбол. Чемпионат России
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