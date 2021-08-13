В ISU создали правила для трансгендеров в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для трансгендеров в фигурном катании.

«Для того, чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Если трансгендер-фигурист начинает гормональное лечение, то он не может вернуться обратно в женскую категорию», — говорится в сообщении на сайте организации.

Также отмечается, что для того, чтобы перейти из мужской в женскую категорию, общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

«Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста», — добавили в организации.

Ранее первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов раскритиковал участие в Олимпийских играх — 2020 новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, ставшей первой в истории Игр транс-женщиной.