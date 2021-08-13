Определились составы групп в элитном раунде Кубка России по футболу

Прошла жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу.

На этой стадии в борьбу вступают 11 команд Российской премьер-лиги (РПЛ), не принимающие участие в еврокубках, 11 команд первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и 11 клубов второго дивизиона ФНЛ.

Группа 1: «Краснодар» (Краснодар), «Кубань» (Краснодар), «Ленинградец» (Ленинградская область).

Группа 2: «Урал» (Екатеринбург), КАМАЗ (Набережные Челны), «Торпедо» (Владимир).

Группа 3: «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Динамо» (Брянск).

Группа 4: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Факел» (Воронеж), «Динамо» (Барнаул).

Группа 5: «Ростов» (Ростов), «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское).

Группа 6: «Уфа» (Уфа), «Алания» (Владикавказ), «Легион-Динамо» (Махачкала).

Группа 7: «Ахмат» (Грозный), «Ротор» (Волгоград), «Кайрат» (Москва).

Группа 8: «Химки» (Химки), «Балтика» (Калининград), «Саранск» (Саранск).

Группа 9: «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск), «Знамя» (Ногинск).

Группа 10: ЦСКА (Москва), «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск).

Группа 11: «Динамо» (Москва), «Оренбург» (Оренбург), «Динамо» (Ставрополь).

Ранее клуб второго дивизиона ФНЛ «Легион Динамо» из Махачкалы намекнул на подписание контракта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.