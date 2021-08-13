Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
НАК начал поиски причастных к взрыву автобуса в Воронеже 17:33
Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления 17:31
Путин: решать вопросы безопасности в одиночку нельзя 17:25
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22... 17:17
Российских водителей будут учить по-новому 17:14
Фрик-супруги Шпаки развелись 17:11
Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса 17:11
Ученые выяснили, из-за чего появляется «пузико» в среднем возрасте 17:09
National Interest: третья мировая война может начаться из-за России и Китая 17:08
На чемпиона Игр-2020 из Украины совершено нападение в центре Киева 17:07
Бесплатная ставка 1000 р.

Определились составы групп в элитном раунде Кубка России по футболу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Прошла жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу.

На этой стадии в борьбу вступают 11 команд Российской премьер-лиги (РПЛ), не принимающие участие в еврокубках, 11 команд первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и 11 клубов второго дивизиона ФНЛ.

Группа 1: «Краснодар» (Краснодар), «Кубань» (Краснодар), «Ленинградец» (Ленинградская область).

Группа 2: «Урал» (Екатеринбург), КАМАЗ (Набережные Челны), «Торпедо» (Владимир).

Группа 3: «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Динамо» (Брянск).

Группа 4: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Факел» (Воронеж), «Динамо» (Барнаул).

Группа 5: «Ростов» (Ростов), «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское).

Группа 6: «Уфа» (Уфа), «Алания» (Владикавказ), «Легион-Динамо» (Махачкала).

Группа 7: «Ахмат» (Грозный), «Ротор» (Волгоград), «Кайрат» (Москва).

Группа 8: «Химки» (Химки), «Балтика» (Калининград), «Саранск» (Саранск).

Группа 9: «Крылья Советов» (Самара), «Енисей» (Красноярск), «Знамя» (Ногинск).

Группа 10: ЦСКА (Москва), «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск).

Группа 11: «Динамо» (Москва), «Оренбург» (Оренбург), «Динамо» (Ставрополь).

Ранее клуб второго дивизиона ФНЛ «Легион Динамо» из Махачкалы намекнул на подписание контракта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
Олимпиада-2036 может пройти в России
Несколько российских городов готовят заявку на проведение Игр
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
На чемпиона Игр-2020 из Украины совершено нападение в центре Киева
В Уфе мужчина с ножом и гирей напал на полицейских
Монеточка хочет сменить псевдоним
Новости и материалы
НАК начал поиски причастных к взрыву автобуса в Воронеже
Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления
Путин: решать вопросы безопасности в одиночку нельзя
Российских водителей будут учить по-новому
Фрик-супруги Шпаки развелись
Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса
Ученые выяснили, из-за чего появляется «пузико» в среднем возрасте
National Interest: третья мировая война может начаться из-за России и Китая
Ученые засняли гигантских сколопендр, поедающих птиц
Суд приговорил жителя Дагестана к 11 годам колонии за участие в ИГ*
В Шотландии школьникам разрешили определять гендерную принадлежность без согласия родителей
В ранах пострадавших в Воронеже не нашли инородных повреждающих объектов
Хоркина предложила добавить к олимпийскому девизу слово «честнее»
Супруга Карпина рассказала, какую должность она могла бы занять в сборной России
Власти Белоруссии признали экстремистским портал TYT.BY
Росавиация запретила «Витязь-аэро» перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке
Украина закупит у Польши вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности
203 человека заболели коронавирусом после фестиваля Lollapalooza в Чикаго
Все новости
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона
В Анапе и Новороссийске введен режим ЧС из-за предстоящих ливней
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших при взрыве автобуса выросло до двух
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Вторые сутки подряд: Россия бьет максимум по смертности от COVID
За день в России от коронавируса скончались 815 человек
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
5G-сети в России оказались неполноценными
Почему современные сети 5G оставляют телефоны незащищенными
Империя на травах: как росла Natura Siberica
Что делят наследники Андрея Трубникова
Много брака: почему сына экс-губернатора не допустили к выборам
Хабаровский избирком отказал Антону Фургалу в регистрации кандидатом в Годуму
В пандемию рождаются дети с низким интеллектом
Ученые рассказали о последствиях ограничений в пандемию для мозга новорожденных
Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях