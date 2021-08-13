Агент о письме экс-игроков «Спартака»: только Зарема успокоилась – появились ветераны

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал письмо ветеранов московского «Спартака» президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

«Красно-белых трясет. Столетие клуба, а тут ни игры, ни порядка. Какая-то Богом проклятая команда. Только Зарема успокоилась – появились ветераны. У ЦСКА тоже сейчас проблем немало, но никаких потрясений нет, никто ничего на публику не выносит, сами внутри разбираются.

Думаю, следующее письмо будет к Путину. Но они, наверное, думают, что ему «Зенит» ближе, поэтому пока не пишут. Вообще это мне напоминает картину «Казаки пишут письмо турецкому султану».

Хоть бы что-то конструктивное предложили. А так это похоже на донос. Сразу вспоминается Довлатов с его фразой про 4 миллиона доносов», — цитирует агента «Советский спорт».

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу письма ветеранов «Спартака».