Почетный президент ОКР: Россия может провести любую Олимпиаду, и летнюю, и зимнюю

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия рассматривает возможность проведения летних Олимпийских игр в 2036 году. Тягачев отметил, что ОКР не был ознакомлен с такой позицией Лаврова, однако назвал подобное развитие событий абсолютно реальным при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

«Все реально, если мы рассматриваем 2036 год, то к тому моменту в нашей стране можно будет провести все, что угодно — не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО. Другое дело, что мы на сегодняшний день не были в курсе, что есть такое мнение нашего министра. Если оно существует и есть поддержка от МОК, то мы Олимпиаду, конечно, проведем», — сказал Тягачев «Газете.Ru».

Он отметил, что уже сейчас города могут представлять заявки на проведение Игр — Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады-2020 сообщал, что такие заявки подали Санкт-Петербург и Казань. Тягачев подчеркнул, что Россия может провести как летнюю Олимпиаду, так и зимнюю.

«На данный момент эта информация неофициальная и в ОКР разговоров об этом нет. То, что заявки можно представлять — это нормально. По тому, что сказал наш министр, это возможно, потому что заявки представлять города могут. Главное, что Лавров — профессионал, был президентом Федерации гребного слалома России и знает олимпийское движение не только как министр, но и как руководитель Федерации. Поэтому он знает по всем позициям, что это возможно и реально. А наша страна может провести любую Олимпиаду, и летнюю, и зимнюю», — заключил почетный президент ОКР

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.