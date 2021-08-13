Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Об этом сообщает ТАСС.

На прошедших Олимпийских играх — 2020 российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях участвовали 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Игр-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Олимпиады, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.

Ранее олимпийская чемпионка Игр-2020 российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась о критике, которой подверглась у себя на родине бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих после совместной фотографии с россиянкой.