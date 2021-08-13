Баскетболист спас двухлетнего сына, упавшего в бассейн

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия» Андре Драммонд спас своего сына от утопления.

28-летний баскетболист опубликовал видео, на котором он вместе с семьей отдыхает у бассейна. Внезапно двухлетний сын спортсмена спотыкается и падает в воду.

Андре быстро среагировал на ситуацию – полностью одетый баскетболист, вес которого составляет 127 килограммов, практически мгновенно прыгнул в бассейн и спас сына.

«Не все герои носят плащи. Худший кошмар родителей. Подвиг моего сына, и мой подвиг тоже», – прокомментировал произошедшее Драммонд. Также центровой прояснил, что никто в результате инцидента не пострадал.

Совсем недавно Драммонд перешел в «Филадельфию Сиксерс». Стороны заключили однолетний минимальный контракт. В «Филадельфии» Драммонд номинально заменит Дуайта Ховарда, который ранее подписал минимальный однолетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что на баскетбольном турнире Олимпийских игр — 2020 в Токио установили два исторических рекорда и рекорд века.