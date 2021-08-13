Губерниев: думал, наш клубный футбол оттолкнется от дна, но мы завязли еще больше

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.

«Думал, что наш клубный футбол, лежа на дне, оттолкнется и начнет движение вверх, на поверхность, там солнце и воздух! Но мы завязли еще больше. Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне как затонувший старый и ржавый баркас. Йо-хо-хо, 11 человек на сундук мертвеца и бутылка рома, — написал комментатор в своем Telegram-канале.

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизана». Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Напомним, первая игра завершилась ничьей (1:1).

«Рубин», в свою очередь, потерпел поражение от польского «Ракува» со счетом 0:1. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от польского «Ракува» в квалификации Лиги конференций заявил, что чувствует себя на краю пропасти.