Норвежские футболисты устроили секс-вечеринку на стадионе

Игроки норвежского футбольного клуба «Бранн» устроили вызывающую вечеринку на своем стадионе. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на Bergens Tidende. Сообщается, что футболисты провели скандальную вечеринку после того, как собрались на приветственный ужин в честь новичков команды. После окончания официального празднования 12 игроков продолжили вечер на домашнем стадионе в Бергене. Футболисты отдыхали в компании четырех девушек, с которыми игроки занимались сексом и распивали алкоголь. Некоторые игроки бегали голыми по полю. Несколько футболистов пробыли на стадионе до пяти утра.

Руководство «Бранна» пока не решило, какие санкции применить к футболистам, но сообщило, что они обязательно будут.

«Бранн» после 14 туров занимает последнее место в чемпионате Норвегии.

«Бранн» был основан 26 сентября 1908 года. C 1987 года выступает в Типпелиге. Домашние матчи команда проводит на арене «Бранн».

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