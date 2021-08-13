Месси: понятия не имею, на какой позиции буду играть в «ПСЖ», это проблема тренера

Новоиспеченный нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ответил на вопрос о своей позиции на поле.

«Когда начались переговоры с «ПСЖ», мне позвонил Маурисио. Я спросил его, в чём его идея, и он сказал мне, что очень доволен и ждёт меня в Париже. Обязательно поговорим о том, что будет на поле. Но в тот день мы не говорили о тактике. Позиция на поле? Не знаю, понятия не имею. Я уже здесь. Это проблема Почеттино. Он найдёт способ. В конце концов, мы все адаптируемся», — приводит слова Месси El País.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.