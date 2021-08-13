Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На место падения вертолета Ми-8 на Камчатке прибыло глубоководное оборудование 05:17
Тренер соперника «Рубина»: во время тренировки у нас погас свет и... 05:16
С итальянского футболиста сняли обвинения в изнаиловании 16-летней девушки 05:03
В Мексике сегодня пройдут переговоры правительства и несистемной оппозиции Венесуэлы 05:03
В Японии приказали эвакуироваться 3 млн человек из-за сильных ливней 04:53
Чемпион ОИ — о скандале с Авериной: ты должен выступать так, чтобы тебя не... 04:38
В Якутии за сутки потушили свыше 434 тыс. га лесных пожаров 04:31
Facebook отложил выход сотрудников в офисы в США до января 2022 года 04:21
В Плимуте мужчина убил шесть человек, включая ребенка и ее мать 04:02
Комментатор — о вылете «Рубина» из еврокубков: у них и... 03:57
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Винер-Усманова — о скандале с Авериной: нас нельзя изнасиловать, нас можно только убить

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что продолжит отстаивать честь российской команды после скандала на Играх в Токио.

«Мне все время говорили, что не может одна страна 20 лет выигрывать. Ну не может. Тогда вид спорта надо закрывать. Ну давайте тогда балет закроем. Правильно сказал Михалков. Там говорят зрители, а у нас говорят судьи. И не всегда судьи говорят то, что есть на самом деле. Особенно на этих Олимпийских играх. Вот что смешно! Понимаете, когда люди плачут, им еще есть что терять. А когда они смеются, это уже, как говорится, полный крах.

Я не остановлюсь, конечно. Но нужно остановить тех людей, которые могут сделать это привычкой. Предпринимаются меры. Идет расследование. Я не хочу сказать, что это был заказ извне, но получается, что мы проиграли из-за художественной гимнастики четвертое место на Олимпийских играх. Нас нельзя изнасиловать. Нас можно только убить», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

Напомним, израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Олимпийский чемпион-2020 по тхэквондо Максим Храмцов прокомментировал результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже
В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 18 человек
«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко
В декабре Литва прекратит транзит белорусских калийных удобрений
Долги россиян в долларах и евро побили антирекорд
Сумма заимствований россиян в валюте впервые опустилась ниже 100 млрд рублей
В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над певицей
Тунис договорился с Роскосмосом о запуске первой женщины из Африки на МКС
Суд арестовал на два месяца ученого Александра Куранова по делу о госизмене
Новости и материалы
На место падения вертолета Ми-8 на Камчатке прибыло глубоководное оборудование
Тренер соперника «Рубина»: во время тренировки у нас погас свет и отобрали ворота
С итальянского футболиста сняли обвинения в изнаиловании 16-летней девушки
В Мексике сегодня пройдут переговоры правительства и несистемной оппозиции Венесуэлы
В Японии приказали эвакуироваться 3 млн человек из-за сильных ливней
Чемпион ОИ — о скандале с Авериной: ты должен выступать так, чтобы тебя не могли засудить
В Якутии за сутки потушили свыше 434 тыс. га лесных пожаров
Facebook отложил выход сотрудников в офисы в США до января 2022 года
В Плимуте мужчина убил шесть человек, включая ребенка и ее мать
Комментатор — о вылете «Рубина» из еврокубков: у них и так шикарные контракты
«Вертолеты России» планирует заключить контракт на морские Ка-52 с Минобороны
Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело
Рослесхоз опроверг данные Greenpeace о пожарах в Якутии
Карпин: кто такой Зидан, чтобы мне дерзить?
В Раде рассказали, как США остановить «Северный поток — 2»
В Японии 200 тысяч человек эвакуируют из-за ливней
Федерация триатлона России выступила с заявлением о допинге российского олимпийца
НАК России рассматривает несколько версий причины взрыва автобуса в Воронеже
Все новости
Не для всех: электромобили запустят в пилотных регионах
На запуск электрокаров в нескольких регионах потратят 43 млрд рублей
«Так же, как учебники»: депутаты предложили предоставлять школьную форму бесплатно
В Госдуме считают, что цены на школьную форму необходимо зафиксировать
«Разжигали межнациональную рознь»: в Россию запрещен въезд Вагабзаде и Ахметову
Экс-послу Азербайджана Вагабзаде запретили въезд в Россию за оскорбления русских
«На грани краха». Талибам* осталось 150 км до Кабула, американцы готовятся к эвакуации
Талибы* объявили о захвате пяти крупных городов, включая Герат и Кандагар
«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС
В космической отрасли рассказали о просверлившем МКС человеке
Угрозы, уход со сцены и психбольница: как движется дело об опеке Бритни Спирс
Судье по делу Бритни Спирс угрожают убийством
Российские водители бросают пить
Аварийность в России за полгода упала на 7%
«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре
Без пиццы и денег: как не стать жертвой мошенников при заказе еды
В пиццериях подсчитали убытки от фишинговых сайтов
«Хранить бережно»: глазурь от свадебного торта принцессы Дианы продали за £1850
Финальная цена куска торта со свадьбы леди Дианы вчетверо превысила первоначальную
«Позорный акт»: Польша лишает жертв Холокоста имущества
Федерация еврейских общин России обвинила польские власти в антисемитизме
«Выжившие»: сонная российская постапокалиптика для тех, кто пережил «Эпидемию»
Рецензия на сериал «Выжившие» от Бориса Хлебникова и Романа Волобуева
В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях