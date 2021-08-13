Винер-Усманова — о скандале с Авериной: нас нельзя изнасиловать, нас можно только убить

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что продолжит отстаивать честь российской команды после скандала на Играх в Токио.

«Мне все время говорили, что не может одна страна 20 лет выигрывать. Ну не может. Тогда вид спорта надо закрывать. Ну давайте тогда балет закроем. Правильно сказал Михалков. Там говорят зрители, а у нас говорят судьи. И не всегда судьи говорят то, что есть на самом деле. Особенно на этих Олимпийских играх. Вот что смешно! Понимаете, когда люди плачут, им еще есть что терять. А когда они смеются, это уже, как говорится, полный крах.

Я не остановлюсь, конечно. Но нужно остановить тех людей, которые могут сделать это привычкой. Предпринимаются меры. Идет расследование. Я не хочу сказать, что это был заказ извне, но получается, что мы проиграли из-за художественной гимнастики четвертое место на Олимпийских играх. Нас нельзя изнасиловать. Нас можно только убить», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

Напомним, израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Олимпийский чемпион-2020 по тхэквондо Максим Храмцов прокомментировал результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.