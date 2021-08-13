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Олимпиада 2020

Федерация триатлона России выступила с заявлением о допинге российского олимпийца

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РИА Новости

Федерация триатлона России прокомментировала информацию о нарушении антидопинговых правил россиянином Игорем Полянским.

«Допинг-проба была взята в ходе сборов во Владивостоке 21 июля 2021 г. Проба «А» показала наличие в крови атлета запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина.

Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы – атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена», — говорится в заявлении федерации на официальном сайте.

Напомним, спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в личной гонке. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место. При неблагоприятном развитии дела результат команды в эстафете может быть аннулирован. В состав команды входили: братья Игорь и Дмитрий Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.

Ранее стало известно, что британский спринтер Чиджинду Уджа отстранен от соревнований после положительного результата допинг-теста.

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Олимпиада 2020
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