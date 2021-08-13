Белорусский боец подозревает Федора Емельяненко в допинге

Боец тяжелого веса UFC Андрей Орловский вспомнил своей бой против бывшего чемпиона Pride Федора Емельяненко.

«Я был слишком самоуверенным перед этим боем. Работал шесть месяцев с Фредди Роучем, спарринговал с топовыми боксерами WBA и WBC и давал им бой. Когда я дрался с Емельяненко, я видел, что каждый мой панч делает ему больно. Но затем я решил выбросить это летящее колено, потому что в прошлом бою потряс им Бена Ротвелла. И подумал, что теперь могу все. Но я зазнался, и Емельяненко потушил мне свет.

Мое мнение о его наследии? Он дрался в Японии по шесть раз в год. Не уверен, что он ничего не применял для поддержания «энергии», — сказал Орловский на подкасте Punchin.

Фёдор Емельяненко нокаутировал Орловского в январе 2009 на турнире Affliction.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее Федор Емельяненко рассказал о том, как переживает из-за плохих отношений с братом Александром Емельяненко.