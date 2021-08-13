«Сочи» проиграл «Партизану» в серии пенальти и вылетел из еврокубков

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизаном» (2:2, 2:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Напомним, первая встреча завершилась ничьей (1:1).

Счет открыл защитник российского клуба Сергей Терехов. Начале второго тайма полузащитник Милош Йойич сравнял счет в матче. На 76-й минуте тот же Терехов оформил дубль и вывел «Сочи» вперед, но на 90-й минуте полузащитник «Партизана» Александр Шчекич перевел игру в овертайм. В дополнительное время голов забито не было.

Напомним, на предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Сочи» дважды переиграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0 и 4:2). «Партизан» в свою очередь победил в двух матчах словацкий клуб «ДАК 1904» (1:0, 2:0).

Лига конференций УЕФА — ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол. Лига Конференций УЕФА.

«Сочи» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1

Голы: 1:0 — Терехов (33), 1:1 — Йойич (55), 2:1 — Терехов (76), 2:2 — Штекич (90).

Ранее «Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков.