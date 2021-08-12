Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой для Ласицкене

В посольстве США отказались комментировать ситуацию с визой для Марии Ласицкене. Олимпийская чемпионка Токио не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги». Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

«Визовые процессы по закону США конфиденциальны, таким образом мы не можем обсуждать индивидуальные случаи», — заявили в посольстве США агентству«РИА Новости».

Крайний срок вылета Ласицкене на этап «Бриллиантовой лиги» — 19 августа.

При этом пресс-секретарь посольства Джейсон Ребхольц отметил, что проблема может быть связана с запретом российских властей нанимать посольствам персонал из местных граждан или граждан третьих стран.

«Эти меры влияют на нашу возможность оказывать консульские услуги американским гражданам в России, а также ограничивают возможности россиян, которые хотели бы посетить США для учебы, в рабочих или туристических целях», — заявил Ребхольц.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Токио из России не может получить визу в США.