Губерниев одобрил натурализацию французского защитника «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной натурализации французского центрального защитника «Спартака» Самюэля Жиго. Разговоры об этом идут уже идут достаточно давно.

«Если человек способен быть номером один на своей позиции в футбольном клубе и сборной, то фигли думать? 21-й век на дворе — надо натурализовать и все. А эти все игры «давайте лучше своих воспитаем» — это в пользу бедных. Окей, воспитаем, будет лучше — будет играть. Но если есть человек со стороны, который на данный момент лучше, то пусть играет он.

Жиго пусть натурализовывают. Если он в «Спартаке» будет выглядеть лучше остальных на своей позиции, то я только за, в чем проблема-то? Захочет быть россиянином — без проблем, не захочет — не будет. За свою сборную он не заигран, получит паспорт РФ и будет играть. Прекрасно. Будет не Жиго, а Жеглов», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележников заявил, что клуб начнет работу по натурализации защитника Самуэля Жиго, если француз продлит соглашение с клубом и выразит желание получить российское гражданство.

В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Жиго составляет €11 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что португальский комментатор назвал «Спартак» слабой командой.