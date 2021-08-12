Олимпийская чемпионка Токио из России не может получить визу в США

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги». Об этом заявила сама спортсменка, отметив в историях своего Instagram Олимпийский комитет России, МИД, Марию Захарову и Министерство спорта. С такой же проблемой столкнулась российская прыгунья Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на прошедшей Олимпиаде.

«А вам Анжелика не говорила о проблеме? 21 августа этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет? Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Крайний срок вылета Ласицкене на этап «Бриллиантовой лиги» — 19 августа.

Ранее вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов прокомментировал совместную фотографию прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене.