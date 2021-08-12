Ветеран «Спартака» — о возможном переходе Роналду в «ПСЖ»: Мбаппе сейчас намного сильнее

Известный футболист и тренер, ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ» после окончания сезона 2021/22.

«Это, наверно, из области фантазии. Может быть, это какая-то коммерческая тема, но, естественно, потенциал приобретения Мбаппе… Ему еще играть минимум десять, если не пятнадцать лет. А Роналду уже завершает. Коммерческая сделка – собрать лучших футболистов в одну команду – Месси, Роналду, Неймара.

Я пока не вижу цели здесь – столько футболистов в одном клубе. Это в рекламных целях интересно, сборная мира такая получается, если учесть, что там Рамос еще у них есть в защите, то получается возрастная команда легенд, а клуб хочет выигрывать трофеи. А это очень сложно сделать с такими возрастными футболистами, какие бы мастера там ни были.

Но если это планируется руководителями, то Мбаппе сейчас самый дорогой игрок по футбольным меркам, он молодой и его потенциал может расти. А эти игроки уже всего достигли, они уже доигрывают, на них работает имя. Мастерства, конечно, у них не отнять, но они в возрасте все, кроме Неймара, он в расцвете еще. Так что обмен Мбаппе на Роналду будет не равноценный, француз намного сейчас сильнее по футбольным меркам. Но португалец – это имя, это бренд, и это другое уже – бизнес», — сказал Гладилин.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Также парижане в летнее трансферное окно подписали защитников Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, полузащитника Джорджиньо Вейналдума и вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе Роналду в «ПСЖ».