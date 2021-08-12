Тихонов — о выплатах российским спортсменам за ОИ: многие жалеют, что не родились на Кавказе

Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выплатах россиянам-призерам Олимпиады в Токио.

«У нас многие жалеют, что не родились на Кавказе. Садулаев — герой Дагестана. А вы вспомните великую Галину Прозуменщикову. Она стала олимпийской чемпионкой в 16 лет! Пример подрастающему поколению! Галина умерла в нищете в хосписе. Я с ней разговаривал за неделю до смерти. Она мне говорила, что боялась подойти к зеркалу, весила 30 кг. И никто не вспомнил о ней... О чем тут говорить? Вот такое отношение...

Еще пример: Маматов. Виктор — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по биатлону. Куда он только не писал, чтобы устроиться на лечение? И какой толк? Вот вам и вся разница в отношении Кавказа к своим спортсменам. И у нас...» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

За золотую медаль спортсменам полагается выплате четыре миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «Газете.Ru» информацию о том, что депутат Магомед Гаджиев подарил олимпийскому чемпиону Токио Абдулрашиду Садулаеву $1 млн за победу в соревнованиях по борьбе.