Президент «ПСЖ»: у нас трое из пяти лучших игроков мира

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о возможном уходе Килиана Мбаппе из клуба.

«Не очень хочу говорить об этом. Мы разговариваем с ним и его семьей. Вы знаете мою позицию, и она не изменилась. Килиан в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть все, чтобы остаться. Никто не поймет, если он уедет.

У нас отличные возможности и для Килиана, и для Неймара и Месси. У нас трое из пяти лучших игроков мира. И они должны помогать друг другу», — приводит слова президента L'Équipe.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Также парижане в летнее трансферное окно подписали защитников Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, полузащитника Джорджиньо Вейналдума и вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее СМИ сообщали, что Киллиан Мбаппе покинет «Пари Сент Жермен» по истечении контракта летом 2022 года.