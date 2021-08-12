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Месси рассказал, как узнал об уходе из «Барселоны»

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Joan Monfort/AP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как узнал о том, что не сможет продолжить карьеру в «Барселоне».

«Мой отец вернулся домой. Он провел с Лапортой весь вечер. Вернувшись, он рассказал мне об итогах переговоров. Тогда я почувствовал себя очень подавленным. Потом нужно было подготовиться, чтобы все рассказать жене. Мы заплакали. Потом надо было рассказать все детям. Конечно, мы старались подбодрить друг друга. Надо было найти правильный выход, ведь в декабре мы сказали им, что будем жить в Барселоне.

Мы знали, как это сложно, особенно для Тьяго. Иногда мы слишком много думаем о разных проблемах, однако дети очень быстро ассимилируются. Они воспринимают вещи совсем по-другому. Хотя Тьяго мог бы держать все внутри, но сейчас ему вроде бы все нравится. Он похож на меня. Может страдать внутри, но не показывать этого. Ему придется адаптироваться, и это хороший опыт для него. Уверен, что все будут счастливы, мы получим удовольствие в новом клубе», — цитирует Месси Football Espana со ссылкой на BBC.

5 августа «Барселона» объявила об уходе аргентинца из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее стало известно, сколько подписчиков прибавилось в Instagram «ПСЖ» после прихода Месси.

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Футбол. Чемпионат Франции
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