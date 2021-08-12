Экс-тренер «Барселоны»: в «Барсе» я испытал шок, ни разу за 40 лет не сталкивался с таким

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился впечатлениями от работы в каталонском клубе.

«Я согласился тренировать «Барселону», потому что это была единственная такая возможность, которая выпадала в моей жизни. Я пришел в клуб в непростое время и прекрасно понимал, что у них не было вариантов. Но ты сам не можешь отказаться от того, чтобы тренировать лучших футболистов мира.

Попав в «Барселону», я испытал шок. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 40 лет работы. В раздевалке все было совсем не гладко. В этой команде не было того, что я привык видеть раньше. Это действительно вызвало у меня шок.

Мы проиграли Ла Лигу, и кто-то может сказать, что это моя вина. Я беру на себя часть вины, но на моем месте любой тренер потерпел бы неудачу», — цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года и был уволен в августе 2020 после разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов (2:8).

Ранее стало известно, что «Барселона» имеет задолженность перед аргентинским форвардом французского «ПСЖ» Лионелем Месси.