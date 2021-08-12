УЕФА: гол «Бенфики» в матче со «Спартаком» засчитан ошибочно

Судейская комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) неофициально признала, что бригада сербского арбитра Срджана Йовановича допустила ошибку, засчитав гол в ворота московского «Спартака» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой».

На 51-й минуте ошибся второй ассистент судьи — Милан Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр Срджан Йованович в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.

Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака» Георгию Джикии. Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.

Напомним, спартаковцы по итогам двухматчевого противостояния с «Бенфикой» вылетели из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Спартак» продолжит выступление в Лиге Европы сразу с группового этапа.