Месси объяснил, почему выбрал 30-й номер в новом клубе

Лионель Месси, аргентинский новичок французского «ПСЖ», объяснил выбор игрового номера в столичном клубе.

Форвард будет выступать за парижан под 30-м номером.

«30 был первым номером, который у меня был в «Барселоне». После стольких лет, перейдя в «ПСЖ», я испытываю такие же ощущения чего-то нового в жизни», — сказал Месси в интервью пресс-службе вице-чемпиона Франции.

Любопытно, что в Лиге 1 30-й номер закреплен за вратарями. Но руководство лиги сделало исключение, чтобы Месси смог выбрать этот номер.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции.