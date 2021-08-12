Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Лиги 1, опередив Неймара

Лионель Месси, аргентинский новичок французского «ПСЖ», станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции, информирует Le Parisien.

Месси будет зарабатывать в новой команде €41 млн в год после уплаты налогов. Таким образом, аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории французской Лиги 1, обойдя по уровню дохода одноклубника Неймара, который зарабатывает около €37 млн за сезон.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплатить Лионелю Месси €39 млн, несмотря на переход в «ПСЖ».