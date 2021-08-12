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Вратарь «Челси» вышел на поле в матче Суперкубка УЕФА за минуту до серии пенальти

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AP Photo/Tim Ireland

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага вышел на поле в матче за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» (1:1, 6:5 в с.п.) за минуту до серии 11-метровых ударов.

Кепа заменил основного вратаря англичан Эдуарда Менди. В серии пенальти испанский вратарь отразил два удара.

В середине первого тайма точным ударом отметился игрок «синих» Хаким Зиеш. После перерыва счет сравнял футболист испанской команды Жерар Морено.

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы, одолев в финале английский «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Интересно, что обслуживала встречу российская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Футбол. Суперкубок УЕФА
«Челси» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (6:5 пен)
Гол: 1:0 — Зиеш, 27; 1:1 — Морено, 73.

Ранее сообщалось, что испанская «Барселона» имеет задолженность перед аргентинским форвардом французского «ПСЖ» Лионелем Месси.

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Футбол. Лига чемпионов
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